Крупный бизнес за месяц перечислил более 10 млрд грн НДС

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В июле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в госбюджет поступило дополнительно почти 1 млрд грн задекларированного к уплате налога на добавленную стоимость (НДС).
Как сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ОКН ГФС), в прошлом месяце крупные плательщики НДС задекларировали к уплате 10,1 млрд грн, что на 922,8 млн грн (или на 10%) больше результатов июля 2018 года.
Налоговики отмечают, что темп прироста начислений НДС к уплате продемонстрировал положительный рост, в то время как объемы налогооблагаемых операций на территории Украины — наоборот — отрицательный. По сравнению с 2018 годом они уменьшились на 5,4%.
Рост налоговой отдачи по плательщикам ОКН ГФС составил 0,42 процентных пункта в год. Этот показатель роста остается высоким по Украине (с 2,69% до 3,11% — за июль соответственно 2018 и 2019).
В общей сложности, с начала года плательщики, сопровождающиеся Офисом, задекларировали к уплате более 78,7 млрд грн НДС, что на 1,6% — или на 1,2 млрд грн — превышает данные соответствующего периода 2018.
В то же время, объемы налогооблагаемых операций на территории Украины по крупным предприятиям Офиса за год снизились на 1,7%. Поэтому, за счет положительного темпа роста начислений налоговых обязательств по сравнению с падающими объемами налогооблагаемых операций налоговая отдача выросла на 0,1% за год и составляет 3,32%, что является наибольшим показателем по стране.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закупка угля по "Роттердам +" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЭКУВчера, 13:45 - 975 41
Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грнВчера, 14:01 - 2837 11
В "Нафтогазе" отчитались о подготовке к остановке транзита российского газаВчера, 10:01 - 1207 9
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплаченоВчера, 14:32 - 22374 4
Киевстар подключил к 4G еще 69 населенных пунктов в 11 областях УкраиныВчера, 17:23 - 231 3
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплаченоВчера, 14:32 - 22374 4
Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грнВчера, 14:01 - 2837 11
Принят новый стандарт автогражданкиВчера, 16:00 - 2801 2
В каких регионах уже можно купить газ по летним ценам (инфографика)Вчера, 12:01 - 2312
Когда можно не платить абонентскую плату за коммуналкуВчера, 17:08 - 1967
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)Вчера, 15:10 - 84
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1270
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2378 7
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9949 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1618