Крупный бизнес за месяц перечислил более 10 млрд грн НДС

В июле текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в госбюджет поступило дополнительно почти 1 млрд грн задекларированного к уплате налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы (ОКН ГФС), в прошлом месяце крупные плательщики НДС задекларировали к уплате 10,1 млрд грн, что на 922,8 млн грн (или на 10%) больше результатов июля 2018 года.

Налоговики отмечают, что темп прироста начислений НДС к уплате продемонстрировал положительный рост, в то время как объемы налогооблагаемых операций на территории Украины — наоборот — отрицательный. По сравнению с 2018 годом они уменьшились на 5,4%.

Рост налоговой отдачи по плательщикам ОКН ГФС составил 0,42 процентных пункта в год. Этот показатель роста остается высоким по Украине (с 2,69% до 3,11% — за июль соответственно 2018 и 2019).

В общей сложности, с начала года плательщики, сопровождающиеся Офисом, задекларировали к уплате более 78,7 млрд грн НДС, что на 1,6% — или на 1,2 млрд грн — превышает данные соответствующего периода 2018.

В то же время, объемы налогооблагаемых операций на территории Украины по крупным предприятиям Офиса за год снизились на 1,7%. Поэтому, за счет положительного темпа роста начислений налоговых обязательств по сравнению с падающими объемами налогооблагаемых операций налоговая отдача выросла на 0,1% за год и составляет 3,32%, что является наибольшим показателем по стране.