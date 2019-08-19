Volocopter продемонстрировала первое городское аэротакси (видео)

Немецкий стартап Volocopter представил окончательный дизайн своей первой модели городского аэротакси, предназначенного для коммерческого использования, VoloCity.

VoloCity – это транспортное средство eVTOL (самолет вертикального взлета и посадки) четвертого поколения. Отмечается, что первые три модели компании использовались для тестовых полетов и поднимались в воздух более 1000 раз.

Беспилотное аэротакси, как сообщается, является электрическим и может преодолевать расстояние до 35 км со скорость до 70 км/ч. На борту могут разместиться два пассажира с багажом.

Volocopter уделил особое внимание безопасности и комфорту своего транспортного средства, которое отвечает стандартам безопасности, установленным Европейским агентством по авиационной безопасности. В частности, для этой цели новый вариант аэротакси оснащен стабилизатором для обеспечения большей устойчивости во время полета, которого не было в предыдущих версиях.

Теперь компания заявляет, что сосредоточится на развитии необходимой инфраструктуры, так называемых «Волопортов» ( «VoloPorts») для взлета и посадки, а также обратит внимание на работу с регуляторами в городах. В Voloctoper сообщили, что уже ведут переговоры с Fraport, которая управляет международным аэропортом Франкфурта.

Ожидается, что первый публичный испытательный полет VoloCity состоится в четвертом квартале этого года в Сингапуре.