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Об "эпохе слабого доллара" говорить слишком рано - Данилишин

Об "эпохе слабого доллара" говорить слишком рано - Данилишин

На фоне укрепления курса гривны стали говорить о политике «слабого доллара», которую проповедует президент США, однако предпосылок для этого нет.

Об этом сообщил экономист Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

“Однако я бы не спешил говорить о политике «слабого доллара» как о чем-то реально ожидаемом в обозримом будущем. Даже несмотря на то, что Трамп сделал заявление о ее желательности”, – заявил Данилишин.

Он отметил, что мировая валютная система – сложный механизм с множеством обратных связей, а заявления президента США не особо на него влияют. Это подтверждение независимости денежно-кредитной политики.

“Разница процентных ставок четко свидетельствует о том, что нет предпосылок для ослабления доллара: 2-2,25% ставка ФРС и нулевая процентная ставка ЕЦБ, да еще и с ожиданием ее возможного понижения до «минус 0,5%» в сентябре,” – сообщает экономист.

Кроме того, за последние 3 года прямые и портфельные инвестиции в США от нерезидентов сохраняются на стабильном уровне, в то время как в еврозону они существенно сократились.

Поэтому экономика США уже несколько лет растет высокими темпами: в первом квартале этого года – 3,2%, во втором квартале – 2,1%. Поэтому пока рано обсуждать «эпоху слабого доллара».

По материалам Finance.UA
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