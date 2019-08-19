Совет финстабильности оценил главные риски для экономики

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Совет финансовой стабильности считает основным риском для финансовой стабильности Украины задержку сотрудничества с Международным валютным фондом.
Об этом говорится в сообщении НБУ. НБУ обнародовал годовой отчет о деятельности совета по финансовой стабильности с августа 2018 по июль 2019 года.
Отмечается, что ключевым риском за этот период для финансовой стабильности Украины оставалась пауза в сотрудничестве с МВФ. Члены совета неоднократно подчеркивали необходимость продолжения активного сотрудничества с МВФ, которое является залогом продолжения структурных реформ и рефинансирования внешнего долга по более низким ставкам.
Также рассматривались вопросы урегулирования проблемной задолженности госбанков, предупреждения потенциальных негативных последствий неблагоприятного развития событий вокруг Приватбанка, а также улучшения финансового состояния Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Следовательно, в отчетном году совет утвердил и согласовал для обнародования рекомендации о работе банков государственного сектора с неработающими кредитами (NPLs), обсудил возможные пути урегулирования задолженностей государственных монополий перед государственными банками и признал необходимость формирования среднесрочной стратегии для госмонополий.
Также совет поддержал необходимость дальнейших изменений в системе гарантирования вкладов, в том числе имплементации директив Европейского Союза по расширению перечня участников системы гарантирования, системы раннего реагирования, механизма вывода банков с рынка, а также финансирования фонда гарантирования.
Советом была создана рабочая группа по внедрению мер урегулирования неплатежеспособности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которая должна проработать с привлечением экспертов МВФ и Всемирного банка подходы, которые обеспечат платежеспособность фонда уже до конца 2019 года.
Совет финстабильности поддержал введение системы представления финансовой отчетности в формате іXBRL, который будет способствовать упрощению ведения бизнеса для украинских компаний. Кроме того отмечается, что в апреле состоялось внеочередное заседание совета, посвященное последствиям судебных процессов вокруг ПриватБанка.
Участники заседания обсудили возможные пути и сценарии защиты интересов государства в судах и договорились поддерживать коммуникации о ходе судебных дел по ПриватБанку с общественностью и международными финансовыми организациями. Совет финансовой стабильности был создан в марте 2015 года и является форумом для профессионального обсуждения рисков, угрожающих финансовой стабильности государства.
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