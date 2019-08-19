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Типовые договоры на теплоснабжение: что должно быть в документе

Типовые договоры на теплоснабжение: что должно быть в документе

Правительство утвердило типовые договоры на предоставление услуг централизованного теплоснабжения.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства.

Какие виды договоров

  • Договор индивидуального потребителя.
  • Договор коллективного потребителя (могут заключаться с объединениями совладельцев многоквартирных домов).
  • Коллективный договор.

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Что должно быть в договоре – тариф на теплоснабжение, размер абонентской платы и платы за обслуживание внутридомовых сетей (для индивидуальных договоров), размер взносов за установку, обслуживание и замену домового счетчика.

Мои Fiнансы:

Кабмин 26 июня 2019 года установил предельное значение тарифа на теплоснабжение. Ограничения будут действовать в период отопительного сезона 2019-2020 годов.

Как проверить тариф

  • Проверить на сайте органа местного самоуправления, устанавливающего тариф на отопление, выполняется ли решение правительства.
  • Связаться с поставщиком услуг для пересчета цены за отопление.
  • Если расчет не изменен – обратиться в центры по предоставлению бесплатной правовой помощи за юридической консультацией и правовой помощью.
По материалам Finance.UA
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