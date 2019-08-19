Типовые договоры на теплоснабжение: что должно быть в документе

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Правительство утвердило типовые договоры на предоставление услуг централизованного теплоснабжения.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства.
Какие виды договоров
Что должно быть в договоре – тариф на теплоснабжение, размер абонентской платы и платы за обслуживание внутридомовых сетей (для индивидуальных договоров), размер взносов за установку, обслуживание и замену домового счетчика.
Кабмин 26 июня 2019 года установил предельное значение тарифа на теплоснабжение. Ограничения будут действовать в период отопительного сезона 2019-2020 годов.
Как проверить тариф
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