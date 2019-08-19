Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги

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Кабинет Министров утвердил расчет предельной платы за абонентское обслуживание пользователей жилищно-коммунальных услуг, которые подписали индивидуальные договоры.
Такое решение было принято на заседании правительства.
Как будет рассчитываться – по формуле на одного абонента.
Размер предельной платы за абонентское обслуживание не зависит от количества потребленной услуги одним абонентом.
Утвержденная формула будет применяться – для расчета предельной абонплаты за услуги централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также за услуги обращения с бытовыми отходами.
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