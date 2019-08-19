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Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги

Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги

Кабинет Министров утвердил расчет предельной платы за абонентское обслуживание пользователей жилищно-коммунальных услуг, которые подписали индивидуальные договоры.

Такое решение было принято на заседании правительства.

Как будет рассчитываться – по формуле на одного абонента.

  • Формула учитывает размер прожиточного минимума,
  • средний количественный состав одного домохозяйства, коэффициент среднего по стране размера расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (0,15).

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Размер предельной платы за абонентское обслуживание не зависит от количества потребленной услуги одним абонентом.

Утвержденная формула будет применяться – для расчета предельной абонплаты за услуги централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также за услуги обращения с бытовыми отходами.

Справка Finance.ua

  • С 1 мая вступила в силу новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах.
  • Там предусмотрена возможность для потребителей заключать индивидуальные и коллективные договоры с поставщиками жилищно-коммунальных услуг.
По материалам Finance.UA
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