Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услуги

Кабинет Министров утвердил расчет предельной платы за абонентское обслуживание пользователей жилищно-коммунальных услуг, которые подписали индивидуальные договоры.

Такое решение было принято на заседании правительства.

Как будет рассчитываться – по формуле на одного абонента.

Формула учитывает размер прожиточного минимума,

средний количественный состав одного домохозяйства, коэффициент среднего по стране размера расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (0,15).

Размер предельной платы за абонентское обслуживание не зависит от количества потребленной услуги одним абонентом.

Утвержденная формула будет применяться – для расчета предельной абонплаты за услуги централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также за услуги обращения с бытовыми отходами.

Справка Finance.ua

С 1 мая вступила в силу новая редакция закона о жилищно-коммунальных услугах.