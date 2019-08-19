Прокуратура рассказала подробности схемы мошенничества с купюрами

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Мошенники, которые с помощью макета денег обманули банковские терминалы на более 1 млн грн, предстанут перед судом.
Прокуратура направила в Червонозаводской районный суд Харькова обвинительный акт в отношении организованной группы, которая мошенническим путем пополняла банковские карты через терминалы на большие суммы.
Начальник отдела прокуратуры Харьковской области Нвер Антонян сообщил, что досудебным расследованием установлено, что в мае 2018 года 34-летний киевлянин организовал преступную группу, в которую вошли двое его знакомых (двое 34-летних мужчин – киевлянин и харьковчанин). Они придумали и реализовали преступный план незаконного заработка.
«Злоумышленники разработали средства, предназначенные для обмана купюроприемников терминалов – имитировали купюры номиналами 200 и 500 грн. Терминалы воспринимали их как настоящие деньги. Имитационное средство оставалочь у злоумышленников, а на счет без фактического внесения денег в терминал, зачислялась сумма согласно номиналу имитируемого купюры. Деньги зачислялись на кредитные карты. За один раз их, как правило, пополняли на большие суммы – 9, 20, 40 тыс. грн. Кредитных карт у организованной группы было более десятка. Все они оформлены в разных банках и на подставных лиц. «Работали» мошенники на территории всей Украины. В наличные средства переводили, снимая их с банковских карт. Таким образом организованная группа более чем за полгода «заработала» более 1 миллиона гривен», – рассказал Антонян.
Кроме того, мошенники создали не только имитированные деньги в национальной валюте, а в евро и долларах. В ход пошли имитации купюр номиналом 100 и 200 евро и 100 долларов.
Чтобы замаскировать преступную деятельность и легализовать происхождения средств, организатор группы договорился с одним из интернет-магазинов бытовой техники о постоянной покупке товаров. Деньги за товар уплачены через терминал с помощью имитационного средства. Приобретенная техника перепродавалась. Это создавало видимость успешного ведения бизнеса и скрывало преступную деятельность организованной группы.
В прокуратуре отметили, что организатору и участнику организованной группы (двум 34-летним жителям Киева) сообщено о подозрении по факту ряда мошенничеств, совершенных путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, по предварительному сговору группой лиц и ряда несанкционированных вмешательств в работу автоматизированных систем и компьютерных сетей, что привело к искажению процесса обработки информации, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361 УК Украины).
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