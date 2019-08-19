Межбанк: корсчета банков могут помочь гривне

В четверг на валютном рынке опять не будет скучно, а у гривны есть некоторый шанс на укрепление. Причем – противоречащий общей логике развития событий (корсчета банков выросли сразу на 4,7 млрд гривен – до 48,1 млрд, что обычно работает против гривны, но не в этот раз).

В пользу укрепления гривны сработает фактор скорого приближения трехдневных выходных. Компании не спешат покупать валюту перед тремя днями отдыха и готовы это делать только по “низкому” курсу. А многие просто размещают свободные гривневые остатки на короткие депозиты до следующего вторника, чтобы чуть подзаработать на повышенном спросе на нацвалюту у банков в конце этой недели.

У экспортеров ситуация несколько другая. Им нужна гривна для финансирования своих неотложных хозяйственных затрат и они “скрепя сердце” вынуждены продавать часть валюты для этих нужд по уже складывающемуся курсу – т.е. “дешево” в их понимании.

Нерезиденты также не дремлют и продолжают покупать ОВГЗ на вторичном рынке, что периодически приводит к выбросу дополнительной валюты на межбанк и “портит все планы” экспортеров по вздергиванию курса.

Вообще, появление “новой силы” при курсообразовании межбанка (раньше – экспотеры, импортеры, НБУ, теперь к ним добавились иностранцы с операциями по ОВГЗ) – существенно усложнило жизнь продавцам валюты. Они часто не могут уже диктовать рынку свои условия и вынуждены по курсу уже подстраиваться под “диктат” и действия нерезидентов (с их “огромными” по украинским меркам объемами захода/выхода с рынка валюты в дни выгодных для иностранцев условий по покупке/продаже ОВГЗ).

В целом, как и вчера – самое большое влияние на рынок сегодня окажет фактор действий клиентов по своим хозяйственным операциям перед предстоящими долгими выходными. Спекулянты продолжат работать «в две стороны», но будут опять подстраиваться под действия крупных игроков и постараются по возможности покачать курс в течение дня.

При излишке предложения доллара на торгах (а он сегодня с очень большой вероятностью появится) — Нацбанк выйдет с его выкупом через Matching.

Мы на сегодня прогнозируем статистику торгов в пределах 320-340 млн долларов при заключении до 460-480 сделок и коридор по доллару в пределах 25,00-25,20 гривен. Периодически будут активные попытки сыграть “на понижение” за счет низкого спроса на валюту со стороны импортеров. Ниже отметки в 25 гривен курс, по мнению “Минфина”, сегодня не пойдет, так как потенциальными выкупами излишка валюты с межбанка – НБУ сыграет в поддержку котировок доллара.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 25,12 / 25,15

евро – 28,88/ 27,83

российский рубль – 0,3812 / 0,3813

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