Киев оказался в списке самых прозрачных столиц Европы - Transparency International (таблица)

Столица Украины попала в список шести самых прозрачных европейских столиц из 26 городов, участвовавших в исследовании.

Это выводы исследования, которое проводили представители международной организации Transparency International.

«Киев оказался в лидерах этого пилотного исследования, в частности, благодаря удобной национальной системе публичных закупок ProZorro, публичному реестру электронных деклараций и полноте информации на сайте КГГА», – рассказал исполнительный директор ТИ Украина Андрей Боровик.

При этом он добавил, что в Киеве нет реестра лоббистов, а также информации о зарплате мэра и его советников.

В общем авторы исследования оценивали 14 индикаторов, в частности наличие и доступность данных о бюджете города и закупках, о мэре, депутатах и их работе, а также доступ к публичной информации.

Так, в список шести лучших вошли Вильнюс, Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн. Замыкают рейтинг Афины, Белград, Ереван, Сараево, Стокгольм и Кишинев.