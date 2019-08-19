Киев оказался в списке самых прозрачных столиц Европы - Transparency International (таблица)

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Столица Украины попала в список шести самых прозрачных европейских столиц из 26 городов, участвовавших в исследовании.
Это выводы исследования, которое проводили представители международной организации Transparency International.
«Киев оказался в лидерах этого пилотного исследования, в частности, благодаря удобной национальной системе публичных закупок ProZorro, публичному реестру электронных деклараций и полноте информации на сайте КГГА», – рассказал исполнительный директор ТИ Украина Андрей Боровик.
При этом он добавил, что в Киеве нет реестра лоббистов, а также информации о зарплате мэра и его советников.
В общем авторы исследования оценивали 14 индикаторов, в частности наличие и доступность данных о бюджете города и закупках, о мэре, депутатах и их работе, а также доступ к публичной информации.
Так, в список шести лучших вошли Вильнюс, Киев, Мадрид, Прага, Приштина и Таллинн. Замыкают рейтинг Афины, Белград, Ереван, Сараево, Стокгольм и Кишинев.
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