Кабмин разрешил внепланово проверять бизнес

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Кабинет министров разрешил инспекторам Государственной службы труда проводить проверки предпринимателей.
Такое решение было принято на заседании правительства.
Как будут проверять – инспекторы труда могут в любое время без предварительного уведомления приходить с инспекционными посещениями.
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