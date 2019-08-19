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Кабмин разрешил внепланово проверять бизнес

Кабмин разрешил внепланово проверять бизнес

Кабинет министров разрешил инспекторам Государственной службы труда проводить проверки предпринимателей.

Такое решение было принято на заседании правительства.

Как будут проверять – инспекторы труда могут в любое время без предварительного уведомления приходить с инспекционными посещениями.

  • Имеют право проверять производственные, служебные и административные помещения объектов.
  • Смотреть документы, ведение которых предусмотрено законодательством о труде и которые содержат информацию о предмете проверки.

Справка Finance.ua

  • Ранее Дмитрий Дубилет, который входит в рабочую группу и является советником по диджитализации временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова рассказал, как будут защищать бизнес от рейдерства.
  • Так рабочая группа по борьбе с рейдерством планирует в сентябре запустить пилотный проект, который позволит существенно снизить количество случаев рейдерских захватов в бизнесе.
  • Глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов обещает бизнесу равные правила игры, без каких-либо преференций.
По материалам Finance.UA
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