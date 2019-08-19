Деньги на повышение квалификации будут "ходить" за учителем

Учителя смогут использовать выделенные государством на повышение квалификации средства и учиться в выбранных ими организациях.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Когда начнет действовать – с 1 января 2020 года.

“Деньги “ходят” за учителем на повышение квалификации – это фундаментальная новация, введенная Законом “Об образовании”. Наша цель – дать учителю свободу выбирать лучшие для его роста курса. Очень долго мы дискутировали о процедуре и механизмах, как этот инструмент будет внедрен», – прокомментировала принятое решение министр образования и науки Лилия Гриневич.

Что это даст – учитель будет иметь возможность через решение педагогического совета зачислить себе уже пройденное за пределами Института последипломного педагогического образования обучение.

Учителя смогут зачислять себе как обязательное повышение квалификации не только обучение в институтах последипломного педобразования, но и другие профильные курсы.

Смогут использовать выделенные государством на повышение квалификации средства и учиться в выбранных ими организациях.

В течение 5 лет учитель должен пройти не менее 150 часов повышения квалификации.