0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 45 0

Деньги на повышение квалификации будут "ходить" за учителем

Деньги на повышение квалификации будут "ходить" за учителем

Учителя смогут использовать выделенные государством на повышение квалификации средства и учиться в выбранных ими организациях.

Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Когда начнет действовать – с 1 января 2020 года.

“Деньги “ходят” за учителем на повышение квалификации – это фундаментальная новация, введенная Законом “Об образовании”. Наша цель – дать учителю свободу выбирать лучшие для его роста курса. Очень долго мы дискутировали о процедуре и механизмах, как этот инструмент будет внедрен», – прокомментировала принятое решение министр образования и науки Лилия Гриневич.

Выбрать выгодный кредит на обучение

Что это даст – учитель будет иметь возможность через решение педагогического совета зачислить себе уже пройденное за пределами Института последипломного педагогического образования обучение.

  • Учителя смогут зачислять себе как обязательное повышение квалификации не только обучение в институтах последипломного педобразования, но и другие профильные курсы.
  • Смогут использовать выделенные государством на повышение квалификации средства и учиться в выбранных ими организациях.
  • В течение 5 лет учитель должен пройти не менее 150 часов повышения квалификации.
  • Повышать квалификацию учитель должен ежегодно.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.