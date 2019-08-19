Деньги на повышение квалификации будут "ходить" за учителем

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Учителя смогут использовать выделенные государством на повышение квалификации средства и учиться в выбранных ими организациях.
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.
Когда начнет действовать – с 1 января 2020 года.
“Деньги “ходят” за учителем на повышение квалификации – это фундаментальная новация, введенная Законом “Об образовании”. Наша цель – дать учителю свободу выбирать лучшие для его роста курса. Очень долго мы дискутировали о процедуре и механизмах, как этот инструмент будет внедрен», – прокомментировала принятое решение министр образования и науки Лилия Гриневич.
Что это даст – учитель будет иметь возможность через решение педагогического совета зачислить себе уже пройденное за пределами Института последипломного педагогического образования обучение.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газВчера, 11:00 - 10593 16
Для владельцев еврономеров разрабатывают новые правилаВчера, 19:00 - 9593 6
Сохранение ценностей: Укрзализныця оправдывает рушники по 4 тысячиВчера, 12:42 - 1599 5
Китайцы приняли ряд обязательств по "Мотор Сич" — СМИВчера, 19:36 - 1262 4
В Минагрополитики назвали зарплаты работников2 ч. назад - 242 3
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газВчера, 11:00 - 10593 16
Для владельцев еврономеров разрабатывают новые правилаВчера, 19:00 - 9593 6
Украинцам планируют упростить трудоустройство и увольнение с госслужбыВчера, 15:00 - 9249
Гройсман сообщил, на сколько могут увеличить минимальную зарплатуВчера, 14:01 - 4404
Чистая прибыль Xiaomi рухнула на 87%Вчера, 20:36 - 2715
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 972
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2157 5
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9270 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1494
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1895