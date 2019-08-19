Apple - на последней стадии тестирования китайских OLED-дисплеев для iPhone 12

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Apple находится на последней стадии тестирования OLED-дисплеев для iPhone 12 производства китайской компании BOE Technology Group.
Об этом сообщило издание Nikkei.
Отмечается, что с помощью китайской продукции американская корпорация хочет заменить на своих смартфонах OLED-дисплеи от своего главного конкурента – южнокорейского гиганта Samsung.
Сейчас BOE поставляет дисплеи для флагманского смартфона Huawei Mate X. В США OLED-дисплеи не выпускаются.
В июне стало известно, что Apple планирует производить новые компьютеры Mac Pro в КНР на мощностях Quanta Computer.
Отмечается, что фабрика находится рядом с другими поставщиками Apple в Азии. Это позволит добиться снижения существующих расходов на доставку.
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