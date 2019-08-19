Украинский экспорт в Австрию за 5 месяцев вырос на 20%

По данным австрийской статистики, за первые 5 месяцев 2019 года рост украинского экспорта в Австрию составил 20%.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook посол Украины в Австрии Александр Щерба.

“Кстати, за первые 5 месяцев 2019 года рост украинского экспорта в Австрию составил 20% (австрийская статистика). Сальдо положительное. Давайте будем оптимистами!” – говорится в сообщении.

Как известно, 20 августа посол Александр Щерба встречался с новым руководителем направления Восточной Европы и Центральной Азии Палаты экономики Австрии Грегором Постлем.

“Темой диалога стало дальнейшее развитие украинской-австрийских торговых отношений. Грегор Постль ранее 9 лет работал в Украине, в частности в должности австрийского торгового представителя, и уделяет большое внимание экономическому потенциалу Украины для Австрии”, – сообщили в посольстве Украины в Австрии.