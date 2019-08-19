Правительство утвердило правила страхования рисков и предоставления гарантий для украинских экспортеров

Правительство одобрило разработанное Минэкономразвития постановление, которым утвердило правила страхования от коммерческих и некоммерческих рисков, перестрахование и предоставление гарантий Экспортно-кредитного агентства.

Об этом говорится на сайте Минэкономразвития.

Исполнение решения Правительства является продолжением комплекса мероприятий в поддержку экспортеров украинской продукции (товаров, работ, услуг) через инструменты страхования от коммерческих и некоммерческих рисков, перестрахования и предоставления гарантий по договорам, обеспечивающим развитие экспорта.

“Для украинских экспортеров важно получить действенный механизм защиты от рисков неплатежей и финансовых потерь, которые являются серьезным вызовом для участников международной торговли. Эффективная работа Экспортно-кредитного агентства и другие элементы системы поддержки экспортеров – важный приоритет нашей работы и серьезное средство повышения конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках”, – комментирует Степан Кубив.

Подробные правила и положения о страховых тарифах, состав страховых резервов, правила их формирования и использования, стратегия и политика управления рисками, процедуры управления ими, а также перечень рисков, их предельные размеры, а также состав и формы отчетности о деятельности Экспортно-кредитного агентства будут утверждаться Наблюдательным советом Агентства.