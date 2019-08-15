Межбанк: "война нервов" на рынке

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Среда прошла на валютном рынке довольно интересно и больше напоминала “войну нервов” или “перетягивание канатов” среди крупнейших игроков рынка.
После завершения периода основных бюджетных проплат у клиентов возникла небольшая стратегическая пауза как у любителей продаваться подороже, так и у тех, кто мечтает закрыться на межбанке подешевле. Первые старались придержать валюту и сыграть “на повышение”, а вторые делали вид, что могут спокойно обойтись и без сегодняшних покупок. Это психологическое противостояние и отразилось в поведении курса в течении дня. В конечном итоге перехитрить им друг друга не удалось, а курс в середине дня в пределах 25,16/25,19 гривен за доллар оказался компромиссным для наиболее стойких игроков. Те, кто купил дороже – переплатили, а кто умудрился скупиться дешевле – чуть сэкономили.
Ход торгов:
В самом начале сессии экспортеры – понимая, что в связи с малыми объемами продаж на вчерашнем аукционе им нечего бояться на торгах активного “залива” нерезидентской валюты – сыграли “на повышение”. В этом им недолго помогали и спекулянты. Стартовав заведомо с завышенных и декларативных котировок 25,25/25,29 (вчера торги завершились уровнем 25,15/25,18 гривен за доллар) и придерживая основные объемы предложения – экспортеры со спекулянтами частично разогнали котировки по сравнению со вторником, и в 11 часов доллар находился на уровне 25,2350/25,255 гривен.
Самые “нестойкие” из покупателей дрогнули и закрыли свои сделки в этих пределах. Но тут уже сработала жадность у продавцов, и на опасениях, что курс просядет – они практически одновременно вышли на торги с крупными суммами, чтобы продаться на максимуме. Это сыграло с ними злую шутку и начался обратный процесс – курс пошел вниз за счет уже переизбытка предложения при достаточно сдержанном спросе.
Покупатели быстро соориентировались и уже не скупали лихорадочно все подряд. К 12:00 доллар просел до 25,16/25,19 гривен и продержался в этих пределах до самого завершения активной фазы торгов.
После 15:00 – на единичных сделках – доллар придавили до уровня 25,15/25,175 гривен к 16:00, а затем и еще ниже – до 25,12/25,15 к концу сессии.
Главные события 21 августа на межбанке:
1) Курсовая «борьба» интересов крупных игроков продолжилась, и в конечном итоге доллар с утренних 25,25/25,29 гривен просел до 25,12/25,15 к моменту завершения сессии;
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,15 / 25,18
евро – 27,93/ 27,95
российский рубль – 0,381 / 0,382
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