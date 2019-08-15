Энергосистема Украины может функционировать без ядерного топлива из РФ - Насалик

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Украинская энергетическая система способна функционировать без поставки ядерного топлива из Российской Федерации.
Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на брифинге 21 августа.
“Если Россия нам вообще не будет поставлять ядерное топливо, мы будем способны обеспечить (его поставку из других стран – ред.) и функционировать без поставки ядерного топлива из РФ”, – сказал он.
Министр также акцентировал внимание на том, что за последние несколько лет Украина значительно продвинулась в реализации ряда проектов по атомной энергетике, в частности – проектов по сооружению Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива и “Энергетический мост “Украина-ЕС”, а также строительства завода по производству ядерного топлива на площадке Южно-Украинской АЭС.
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