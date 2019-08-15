Стало известно, сколько долгов взыскали с неплательщиков алиментов в Украине

С начала действия инициативы “Чужих детей не бывает”, стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 8,4 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Выплаченные в пользу детей средства – это деньги на развитие детей, их образование, отдых и прочее.

Справка Finance.ua

Алименты не могут быть меньше 50% прожиточного минимума.

Закон в рамках проекта “Чужих детей не бывает” позволяет повысить минимальный размер алиментов до 100% прожиточного минимума (1559-1944 грн в зависимости от возраста ребенка).