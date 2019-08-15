0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 76 0

Стало известно, сколько долгов взыскали с неплательщиков алиментов в Украине

Стало известно, сколько долгов взыскали с неплательщиков алиментов в Украине

С начала действия инициативы “Чужих детей не бывает”, стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 8,4 млрд грн.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Выплаченные в пользу детей средства – это деньги на развитие детей, их образование, отдых и прочее.

Справка Finance.ua

  • Алименты не могут быть меньше 50% прожиточного минимума.
  • Закон в рамках проекта “Чужих детей не бывает” позволяет повысить минимальный размер алиментов до 100% прожиточного минимума (1559-1944 грн в зависимости от возраста ребенка).
  • Если ребенок живет в Украине, а отец – за границей, иск о взыскании алиментов может быть подан в суд в Украине, по месту проживания ребенка.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.