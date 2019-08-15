Стало известно, сколько долгов взыскали с неплательщиков алиментов в Украине

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С начала действия инициативы “Чужих детей не бывает”, стартовавшей в Украине в феврале 2018 года, с неплательщиков алиментов взыскали 8,4 млрд грн.
Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Выплаченные в пользу детей средства – это деньги на развитие детей, их образование, отдых и прочее.
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