Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,900 млн и 35, 249 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 28), максимальный курс продажи доллара 25,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,28-25,30 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активных заявок по доллару на сумму 82, 394 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,2500 – 10 000
25,2500 – 10 000
25,2500 – 30 000
25,2500 – 5 000
25,2500 – 5 000
25,2600 – 29 000
25,2600 – 29 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2875 грн. 25,2265 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,2265 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 3701 23
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 27365 7
Коболев сообщил, как украинцам зимой "не платить больше" за газ2 ч. назад - 1736 6
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 2756 5
Советник Зеленского предлагает разделить Нафтогаз и УкрзализныцюВчера, 16:51 - 750 5
Некоторые водители должны будут получить дополнительные праваВчера, 20:00 - 27365 7
Датский банк ввел отрицательную ставку по ипотекеВчера, 18:32 - 4258 1
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладамВчера, 16:00 - 3701 23
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличнымиВчера, 14:25 - 2756 5
Ведро меда и бочка дегтя: Данилишин о причинах укрепления гривныВчера, 15:00 - 2445 1
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаПозавчера, 14:10 - 793
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2019 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8946 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1418
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1818