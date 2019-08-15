По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,900 млн и 35, 249 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (53 и 28), максимальный курс продажи доллара 25,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,28-25,30 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 81 активных заявок по доллару на сумму 82, 394 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,3500 – 2 22225,2700 – 20 00025,2700 – 5 00025,2500 – 19 00025,2500 – 33 33325,2500 – 111 11125,2500 – 5 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,2500 – 10 000

25,2500 – 10 000

25,2500 – 30 000

25,2500 – 5 000

25,2500 – 5 000

25,2600 – 29 000

25,2600 – 29 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2875 грн. 25,2265 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,2265 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.