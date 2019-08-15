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Суд разблокировал процесс приватизации Президент-Отеля

Суд разблокировал процесс приватизации Президент-Отеля

Хозяйственный суд города Киева разблокировал процесс приватизации «Президент-Отеля».
Об этом сообщил и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров в Facebook.

“Суд своим Постановлением отменил обеспечение к иску ПАО «Президент-Отель», которое запрещало Фонду проводить действия по подготовке к приватизации, а сам иск о расторжении договора с инвестиционным советником «Конкорд Консалтинг» суд оставил без рассмотрения”, – говорится в сообщении.

Таким образом, Фонд государственного имущества и инвестиционный советник «Конкорд Консалтинг» продолжают подготовку к продаже «Президент-Отеля».

Это уже вторая победа Фонда в судах на пути разблокирования большой приватизации, считает Трубаров. 19 августа Хозяйственный суд города Киева прекратил производство по делу о банкротстве ПАО «Центрэнерго».

По материалам УКРИНФОРМ
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