Аэропорт "Борисполь" проведет конкурс на аренду площадей в режимной зоне

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Международный аэропорт “Борисполь” проведет конкурс на аренду площади размером в 25 квадратных метров под торговлю в режимной зоне терминала D, впервые с 2014 года.
Об этом сообщил коммерческий директор международного аэропорта “Борисполь” Георгий Зубко в Facebook.
“Впервые со старта моей работы в “Борисполе” я стану свидетелем конкурса на аренду площадей (25 кв. м) под торговлю в режимной зоне терминала D, который проведет Фонд госимущества. Мы запланировали размещение там фирменного магазина украинского производителя, что само по себе уже является промо для Украины”, – написал Зубко.
Он добавил, что конкурс состоится в среду – 21 августа 2019 года.
По словам Зубко, последний подобный конкурс проводился в 2014 году, тогда было передано в аренду 2 819,9 квадратных метров площадей на 10 лет. По результатам конкурса цена за квадратный метр в пересчете на условную единицу составляла 55 долларов США.
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