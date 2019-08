Как определить регион Украины по номеру машины

Как определить регион Украины по номерным знакам. В первую очередь нужно обращать внимание на первую группу из двух букв.

С 1995 по 2004 год использовались цифровые коды, которые назначались по алфавиту (Автономная Республика Крым – 01, Винницкая область – 02 )

Теперь номера по областям выглядят так:

Справка Finance.ua

С 24 апреля украинцы могут заказать и оплатить изготовление индивидуальных номерных знаков онлайн, а получить готовый номерной знак – в ближайшем отделении “Новой почты”, без необходимости посещать сервисные центры МВД .

Нужно авторизоваться в Электронном кабинете водителя. Онлайн-сервис доступен на сайте e-driver.hsc.gov.ua и на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе “Электронные услуги”.

г. Киев – AA – КА,Винницкая область – AB, Волынская область – AC, Днепропетровская область – AE, Донецкая область – AН, Киевская область – AI, Житомирская область – AM, Закарпатская область – AO, Запорожская область – AP, Ивано-Франковская область – AT, Харьковская область – AX, Кировоградская область – BA, Луганская область – BB, Львовская область – BC, Николаевская область – BE, Одесская область – BH, Полтавская область – BI, Ровенская область – BK, Сумская область – BM Тернопольская область – BO, Херсонская область – BT, Хмельницкая область – BX, Черкасская область – CA, Черниговская область – CB, Черновицкая область – CE.