Как определить регион Украины по номеру машины

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Как определить регион Украины по номерным знакам. В первую очередь нужно обращать внимание на первую группу из двух букв.С 1995 по 2004 год использовались цифровые коды, которые назначались по алфавиту (Автономная Республика Крым – 01, Винницкая область – 02 )
Теперь номера по областям выглядят так:
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