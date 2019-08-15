Суд постановил снести недостроенную многоэтажку в Киеве

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Киевская местная прокуратура №1 в судебном порядке добилась положительного решения о сносе недостроенного многоэтажного здания по ул. Уральской в Голосеевском районе и приведения земельного участка в пригодное состояние.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
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По данным ведомства, жилищно-строительный кооператив начал незаконно возводить многоэтажку на самовольно захваченном земельном участке коммунальной собственности, целевое назначение которого – малоэтажное частное здание.
В связи с этим местная прокуратура обратилась в суд с требованием обязать кооператив снести самовольно построенный объект площадью 1451,9 кв. м, приведя земельный участок в пригодное для использования состояние.
Хозяйственный суд Киева поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил исковые требования.
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