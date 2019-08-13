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Цены в пригороде Киева на новостройки выросли на 1,5%

Цены в пригороде Киева на новостройки выросли на 1,5%

По итогам июля средняя стоимость жилья в новостройках пригорода Киева выросла на 1,5%.

Средняя стоимость жилья составила 13 500 гривен за квадратный метр.

Об этом сообщила главный експерт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак.

  • Новостройки 5 км от Киева – стоимость «квадрата» – 14000 грн.
  • Новостройки от 5 до 10 км подешевели – на 0,75% до 13200 грн/м2.

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  • Новостройки на расстоянии от 10 до 20 км от Киева – 12700 грн/м2.

Средняя цена по пригороду за год выросла на 1200 грн или на 9,76%.

Что в тренде:

  • Комплексы с максимально развитой инфраструктурой.
  • Рекреационные зоны и эко-тренды.
По материалам Finance.UA
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