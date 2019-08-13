Цены в пригороде Киева на новостройки выросли на 1,5%

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По итогам июля средняя стоимость жилья в новостройках пригорода Киева выросла на 1,5%.
Средняя стоимость жилья составила 13 500 гривен за квадратный метр.
Об этом сообщила главный експерт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак.
Средняя цена по пригороду за год выросла на 1200 грн или на 9,76%.
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