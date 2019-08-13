Цены в пригороде Киева на новостройки выросли на 1,5%

По итогам июля средняя стоимость жилья в новостройках пригорода Киева выросла на 1,5%.

Средняя стоимость жилья составила 13 500 гривен за квадратный метр.

Об этом сообщила главный експерт информационно-аналитического портала о новостройках 3м2 Виктория Берещак.

Новостройки 5 км от Киева – стоимость «квадрата» – 14000 грн.

Новостройки от 5 до 10 км подешевели – на 0,75% до 13200 грн/м2.

Новостройки на расстоянии от 10 до 20 км от Киева – 12700 грн/м2.

Средняя цена по пригороду за год выросла на 1200 грн или на 9,76%.

Что в тренде:

Комплексы с максимально развитой инфраструктурой.