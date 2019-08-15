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Израиль будет сотрудничать с Украиной в сфере промышленной собственности

Израиль будет сотрудничать с Украиной в сфере промышленной собственности

Государственный секретарь Минэкономразвития Алексей Перевезенцев и Посол Израиля в Украине Джоэл Лион подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере промышленной собственности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономразвития и торговли.

Документ расширит прямое сотрудничество между странами, что будет способствовать развитию и укреплению национальных систем промышленной собственности, созданию механизмов для совместной работы Украины и Израиля.

Меморандум предусматривает такие направления сотрудничества:

  • обмен информацией о законодательстве по патентам, промышленным образцам, товарным знакам, указаниях происхождения и географических указаниях;
  • утверждение процедуры предоставления правовой охраны объектам права промышленной собственности, в частности, в сфере патентного поиска и практики проведения экспертизы;
  • деятельность в сфере информационных услуг;
  • обмен опытом и знаниями по управлению процессом экспертизы и организации автоматизированного поиска;
    • содействие малым и средним предприятиям в области охраны промышленной собственности и другие направления.

Также планируется проведение совместных конференций, семинаров и форумов с целью повышения уровня информированности заинтересованных кругов, обучение персонала и повышение квалификации путем стажировки и практических тренингов.

По материалам Минэкономразвития
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