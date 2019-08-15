Израиль будет сотрудничать с Украиной в сфере промышленной собственности

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Государственный секретарь Минэкономразвития Алексей Перевезенцев и Посол Израиля в Украине Джоэл Лион подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере промышленной собственности.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономразвития и торговли.
Документ расширит прямое сотрудничество между странами, что будет способствовать развитию и укреплению национальных систем промышленной собственности, созданию механизмов для совместной работы Украины и Израиля.
Меморандум предусматривает такие направления сотрудничества:
Также планируется проведение совместных конференций, семинаров и форумов с целью повышения уровня информированности заинтересованных кругов, обучение персонала и повышение квалификации путем стажировки и практических тренингов.
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