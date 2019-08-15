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Украина возобновила поставки дизельного топлива из России по ж/д

Украина возобновила поставки дизельного топлива из России по ж/д

Компания «Евростандарт» (Одесса) начала импортировать из России дизельное топливо. Поставки осуществляются по железной дороге, пишет издание Enkorr со ссылкой на данные консалтинговой группы «А-95».

Сообщается, что в начале второй декады августа одесская компания оформила импорт 2,6 тыс. тонн дизельного топлива от российской компании «Орскнефтеоргсинтез». Поставки осуществлялись через аффилированную с «Евростандартом» компанию Cantarell Trading (Кипр).

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Напомним, что с июня 2017 года для поставок нефтепродуктов в Украину российским компаниям необходимо было разрешение Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю, а с июня нынешнего — разрешение от Минэкономразвития РФ.

Как известно, дизельное топливо из Орского НПЗ последний раз поступало в Украину с августа по октябрь 2018 года. А с 1 августа Украина ввела спецпошлины на российские нефтепродукты, которые поставлялись в нашу страну по трубопроводу «ПрикарпатЗападтранс», после чего прокачка по трубопроводу была приостановлена.

По материалам УБР
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