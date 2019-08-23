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Instagram будет платить пользователям деньги

Instagram будет платить пользователям деньги

Фотосервис Instagram запустил программу Data Abuse Bounty, в рамках которой будет платить пользователям за информацию о компаниях, незаконно использующих личные данные пользователей через соцсеть.

Под незаконное использование данных попадает небезопасное хранение личной пользовательской информации — имен и паролей, а также неправомерное использование этих данных. Кроме того, Data Abuse Bounty будет следить за сервисами по накрутке лайков, подписчиков и комментариев.

Размер премий за участие в программе не раскрывается. При этом в аналогичной программе от Facebook средний размер выплат составляет порядка 1,5 тысячи долларов.

По материалам hightech.fm
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