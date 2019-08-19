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Минздрав планирует изменить правила проходження интернатуры

Минздрав планирует изменить правила проходження интернатуры

Минздрав планирует увеличить срок прохождения интернатуры в Украине до 3 лет для всех специальностей.

Исключение – стоматологи будут проходить интернатуру 1 год.

После интернатуры хотят, чтобы врачи проходили резидентуру, которая продлится в соответствии со сложностью специализации.

В Минздраве предлагают уменьшить количество специальностей, по которым будет происходить набор в интернатуру с 34 до 13:

  • акушерство и гинекология
  • анестезиология и интенсивная терапия
  • внутренние болезни
  • общая практика семейная медицина
  • общая стоматология
  • медицина неотложных состояний
  • педиатрия
  • психиатрия
  • отоларингология
  • офтальмология
  • радиологическая онкология и ядерная медицина
  • радиология
  • хирургия.

Также предлагают ввести распределение студентов после окончания вузов по электронному реестру по результатам Единого государственного квалификационного экзамена.

Общественное обсуждение нового проекта продлится до 14 сентября.

Справка Finance.ua

  • Средняя зарплата семейных врачей в Украине в 2019 году составляет от 15 до 25000 гривен.
По материалам Finance.UA
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