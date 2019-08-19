Минздрав планирует изменить правила проходження интернатуры

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Минздрав планирует увеличить срок прохождения интернатуры в Украине до 3 лет для всех специальностей.
Исключение – стоматологи будут проходить интернатуру 1 год.
После интернатуры хотят, чтобы врачи проходили резидентуру, которая продлится в соответствии со сложностью специализации.
В Минздраве предлагают уменьшить количество специальностей, по которым будет происходить набор в интернатуру с 34 до 13:
Также предлагают ввести распределение студентов после окончания вузов по электронному реестру по результатам Единого государственного квалификационного экзамена.
Общественное обсуждение нового проекта продлится до 14 сентября.
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