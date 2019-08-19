Минздрав планирует изменить правила проходження интернатуры

Минздрав планирует увеличить срок прохождения интернатуры в Украине до 3 лет для всех специальностей.

Исключение – стоматологи будут проходить интернатуру 1 год.

После интернатуры хотят, чтобы врачи проходили резидентуру, которая продлится в соответствии со сложностью специализации.

В Минздраве предлагают уменьшить количество специальностей, по которым будет происходить набор в интернатуру с 34 до 13:

акушерство и гинекология

анестезиология и интенсивная терапия

внутренние болезни

общая практика семейная медицина

общая стоматология

медицина неотложных состояний

педиатрия

психиатрия

отоларингология

офтальмология

радиологическая онкология и ядерная медицина

радиология

хирургия.

Также предлагают ввести распределение студентов после окончания вузов по электронному реестру по результатам Единого государственного квалификационного экзамена.

Общественное обсуждение нового проекта продлится до 14 сентября.

Справка Finance.ua