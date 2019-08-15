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Бизнес улучшил оценку работы таможни

Бизнес улучшил оценку работы таможни

Таможенный индекс, который дважды в год измеряет Европейская Бизнес Ассоциация, вырос в первой половине 2019 и составил 3,24 балла по 5-ти балльной шкале (2,92 балла в предыдущем периоде). Следовательно, показатель индекса переместился в нейтральную плоскость.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

36% опрошенных убеждены, что проявления коррупции в таможенных органах уменьшились, хотя 53% склонны считать, что ситуация осталась без изменений. Значительно уменьшилось количество экспертов, недовольных качеством таможенных услуг – 28%.

С февраля 2018 года использование системы «Единого окна» стало обязательным при импорте товаров, и 52% экспертов довольны работой системы.

Больше всего трудностей у компаний при прохождении таможенного контроля в первой половине 2019 года вызвала несовершенная система прохождения ветеринарного, фитосанитарного контроля, обременительный контроль товаров в деревянной таре. Также бизнес жаловался на задержание процесса таможенного оформления с целью запроса на предоставление документов в бумажном виде, в дополнение к электронным.

По материалам Finance.UA
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