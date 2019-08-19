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Умелец создал футуристичные автомобили на 3D-принтере

Умелец создал футуристичные автомобили на 3D-принтере

В США каждый август проводится фестиваль арт-мобильного искусства Burning Man. В нынешнем году его посетителей удивят автомобильные скульптуры Генри Чанга, талантливого музыканта, скульптора, дизайнера и инженера-самоучки. Эти скульптуры ездят, как настоящие машины.

В коллекции Генри Чанга уже несколько уникальных автомобильных скульптур. Одна из них называется «Valyrian Steel» («Валирийская сталь») в честь знаменитого фэнтезийного телесериала «Игра престолов». Этот огромный автомобиль оснащается 5,0 л двигателем V8 и огромным турбийоном, в котором зрители наблюдают за работой всех механизмов.

Ещё одна автомобильная скульптура Чанга называется «Flux Capacitor» в честь фантастического фильма «Назад в будущее». Автомобиль оснащается двигателем Chevy Big Block 454 мощностью 621 л.с.

По материалам autonews.ua
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