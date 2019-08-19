Mazda начала тестировать первый электромобиль в своей истории

В Норвегии фотошпионам удалось заметить во время дорожных тестов электромобиль Mazda. Это будет первый электрокар в истории компании из Хиросимы.

В отличие от многих других автопроизводителей, компания Mazda ещё не выпускает электромобили. Мало того, боссы «Мазды» не раз публично высказывались в пользу автомобилей с водородной силовой установкой.

Но, похоже, электрификация коснулась даже этой компании. Нынешним летом глава Mazda Акира Мурамото объявил, что они планируют выпустить в продажу свой первый электромобиль в 2020 году. Тесты этой новинки уже начались.

Первый электрокар в истории «Мазды» похож на компактный кроссовер Mazda CX-5. Во всяком случае, у нас сложилось такое впечатление из-за сильного камуфляжа. Фотошпионы, который заметили в Норвегии этот прототип, утверждают, что он ехал совершенно бесшумно. То есть перед нами действительно машина с электрической силовой установкой. Также обратите внимание, что на фотографии у прототипа нет систем выхлопа.

Как будет называться первый электрокар в истории «Мазды» — ещё не известно. О нем вообще пока практически ничего не известно. Мы даже не знаем, какой у него будет запас хода.