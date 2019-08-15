Подлежит приватизации: суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго"

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Хозяйственный суд города Киева прекратил производство по делу о банкротстве ПАО “Центрэнерго”.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook в. о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.
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Суд удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества, соответственно, дело о банкротстве – закрыто.
“Центрэнерго подлежит приватизации, и Фонд делает все для его успешной продажи”, – написал Трубаров.
Он выразил надежду, что вскоре также будет снято обеспечения по делу Окружного административного суда Киева по иску ООО «Укрдонинвест», которым Фонду запрещено осуществлять любые действия по приватизации “Центрэнерго”.
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