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Подлежит приватизации: суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго"

Подлежит приватизации: суд закрыл дело о банкротстве "Центрэнерго"

Хозяйственный суд города Киева прекратил производство по делу о банкротстве ПАО “Центрэнерго”.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook в. о. главы Фонда госимущества Украины Виталий Трубаров.

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Суд удовлетворил ходатайство Фонда государственного имущества, соответственно, дело о банкротстве – закрыто.

“Центрэнерго подлежит приватизации, и Фонд делает все для его успешной продажи”, – написал Трубаров.

Он выразил надежду, что вскоре также будет снято обеспечения по делу Окружного административного суда Киева по иску ООО «Укрдонинвест», которым Фонду запрещено осуществлять любые действия по приватизации “Центрэнерго”.

По материалам Finance.UA
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