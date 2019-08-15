0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

В Украине уже выдали 400 энергетических сертификатов для зданий: что они дают

В Украине уже выдали 400 энергетических сертификатов для зданий: что они дают

В Украине выдали 400 энергетических сертификатов для зданий различных категорий.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

“Мы уже получили 1300 аттестаций, полученных как для энергоаудиторов, так и для специалистов по обследованию инженерных систем. Мы продолжаем сотрудничать в этом направлении с учебными заведениями”, – сказал Савчук.

По его словам, 400 зданий уже получили энергетические сертификаты.

Справка Finance.ua

  • Энергетический сертификат предоставляет информацию о расходах энергоресурсов, техническом состоянии зданий.
  • Сертификат энергетической эффективности зданий, не подлежащих обязательной сертификации, составляется на основании решения собственника (совладельца).
  • При покупке жилья на первичном или вторичном рынке покупатели, благодаря энергетическому сертификату, могут просчитать, в какую сумму им обойдутся коммунальные услуги.
  • Срок энергетического сертификата — не более 10 лет. По истечении этого времени будет проводиться перерегистрация.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.