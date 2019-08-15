В Украине уже выдали 400 энергетических сертификатов для зданий: что они дают

В Украине выдали 400 энергетических сертификатов для зданий различных категорий.

Об этом на пресс-конференции сказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

“Мы уже получили 1300 аттестаций, полученных как для энергоаудиторов, так и для специалистов по обследованию инженерных систем. Мы продолжаем сотрудничать в этом направлении с учебными заведениями”, – сказал Савчук.

По его словам, 400 зданий уже получили энергетические сертификаты.

Справка Finance.ua

Энергетический сертификат предоставляет информацию о расходах энергоресурсов, техническом состоянии зданий.

Сертификат энергетической эффективности зданий, не подлежащих обязательной сертификации, составляется на основании решения собственника (совладельца).

При покупке жилья на первичном или вторичном рынке покупатели, благодаря энергетическому сертификату, могут просчитать, в какую сумму им обойдутся коммунальные услуги.