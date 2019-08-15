В Украине уже выдали 400 энергетических сертификатов для зданий: что они дают

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В Украине выдали 400 энергетических сертификатов для зданий различных категорий.
Об этом на пресс-конференции сказал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.
“Мы уже получили 1300 аттестаций, полученных как для энергоаудиторов, так и для специалистов по обследованию инженерных систем. Мы продолжаем сотрудничать в этом направлении с учебными заведениями”, – сказал Савчук.
По его словам, 400 зданий уже получили энергетические сертификаты.
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