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Кто больше всех зарабатывает в Украине в рабочей сфере

Кто больше всех зарабатывает в Украине в рабочей сфере

Кто в Украине зарабатывает больше всех среди рабочих специальностей.

Об этом говорится в исследовании на OLX.

Среди рабочих специалистов больше всего в Украине зарабатывают строители – 14350 гривен в среднем также в первой тройке – транспортно-логистическая отрасль и производство и энергетика.

Самый большой заработок у строителей – средняя зарпалата строителей – 14350 грн.

В транспортно-логистической отрасли – 12 тыс. гривен.

На третьем месте – производство и энергетика – 10 тыс. гривен.

Меньше всего зарабатывают представители сферы охраны и безопасности – 7500 грн/месяц.

С марта по апрель, в период посевных работ, оклады в сельскохозяйственной сфере повысились на 18%”, – заявляют в OLX.

Самый большой дефицит кадров – в торговле – 31% всех предложений от работодателей было сосредоточено в этой сфере.

Больше всего предложений о работе:

  • В Киевской области – 22 900 вакансий.
  • В Одесской, которая на втором месте по этому критерию – 7700 вакансий.
  • В Днепропетровской (7090 вакансий), Харьковской (5189 вакансий) и Запорожской (4115 вакансий) областях.
По материалам Finance.UA
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