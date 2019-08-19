Кто больше всех зарабатывает в Украине в рабочей сфере

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кто в Украине зарабатывает больше всех среди рабочих специальностей.
Об этом говорится в исследовании на OLX.
Среди рабочих специалистов больше всего в Украине зарабатывают строители – 14350 гривен в среднем также в первой тройке – транспортно-логистическая отрасль и производство и энергетика.
Самый большой заработок у строителей – средняя зарпалата строителей – 14350 грн.
В транспортно-логистической отрасли – 12 тыс. гривен.
На третьем месте – производство и энергетика – 10 тыс. гривен.
Меньше всего зарабатывают представители сферы охраны и безопасности – 7500 грн/месяц.
С марта по апрель, в период посевных работ, оклады в сельскохозяйственной сфере повысились на 18%”, – заявляют в OLX.
Самый большой дефицит кадров – в торговле – 31% всех предложений от работодателей было сосредоточено в этой сфере.
Больше всего предложений о работе:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему украинцы отказываются от наличныхВчера, 18:00 - 1057 5
В Госэнергоэффективности рассказали, как с помощью мусора ежегодно экономить 1 миллиард кубов газаВчера, 08:34 - 325 2
С Днем Независимости, Украина!Вчера, 08:00 - 358 1
За год жителей столицы стало больше на 200 000Вчера, 23:24 - 487 1
Киев оказался в списке самых прозрачных столиц Европы - Transparency International (таблица)Вчера, 10:23 - 636 1
НБУ назвал оптимальный курс гривны к долларуВчера, 14:14 - 15644
Пенсионный фонд назвал преимущества электронных пенсионных удостоверений (инфографика)Вчера, 16:34 - 7693
Госстат сообщил размеры зарплат металлургов и промышленных работниковВчера, 15:03 - 3996
ГФС объяснила, облагается ли налогом приобретение именных автономеровВчера, 12:00 - 1438
Как определить регион Украины по номеру машины7 ч. назад - 1403
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядкуВчера, 13:17 - 146
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)Позавчера, 15:10 - 152
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1344
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2474 8
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 10258 5