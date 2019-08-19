Кто больше всех зарабатывает в Украине в рабочей сфере

Кто в Украине зарабатывает больше всех среди рабочих специальностей.

Об этом говорится в исследовании на OLX .

Среди рабочих специалистов больше всего в Украине зарабатывают строители – 14350 гривен в среднем также в первой тройке – транспортно-логистическая отрасль и производство и энергетика.

Самый большой заработок у строителей – средняя зарпалата строителей – 14350 грн.

В транспортно-логистической отрасли – 12 тыс. гривен.

На третьем месте – производство и энергетика – 10 тыс. гривен.

Меньше всего зарабатывают представители сферы охраны и безопасности – 7500 грн/месяц.

С марта по апрель, в период посевных работ, оклады в сельскохозяйственной сфере повысились на 18%”, – заявляют в OLX.

Самый большой дефицит кадров – в торговле – 31% всех предложений от работодателей было сосредоточено в этой сфере.

Больше всего предложений о работе:

В Киевской области – 22 900 вакансий.

В Одесской, которая на втором месте по этому критерию – 7700 вакансий.