Правила налогообложения при продаже недвижимости

Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) не чаще одного раза в течение отчетного налогового года жилого дома, квартиры или их части, комнаты, садового дома, а также земельного участка, не превышающего нормы бесплатной передачи, в зависимости от его назначения и при условии пребывания такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет, не облагается налогом.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Условие о пребывании такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет не распространяется на имущество, полученное таким плательщиком по наследству.

Доход от отчуждения хозяйственно-бытовых сооружений, расположенных на одном участке с жилым или садовым (дачным) домом и продающихся вместе с ним, для целей налогообложения отдельно не определяется.

Доход, полученный плательщиком налога от продажи в течение отчетного налогового года более чем одного из объектов недвижимости, подлежит налогообложению по ставке, определенной п. 167.2 НКУ , – 5%.

Доход от продажи (обмена) объекта незавершенного строительства – 5%.

Доход от продажи объекта недвижимости определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости объекта, рассчитанной органом, уполномоченным осуществлять такую ​​оценку, и зарегистрированной в единой базе данных отчетов об оценке. При обмене объекта недвижимости на другой доход плательщика налога в виде полученной денежной компенсации от отчуждения недвижимого имущества облагается налогом в таком же порядке, как и от продаж.

При проведении операций по продаже объектов недвижимости между физическими лицами нотариус заверяет соответствующий договор при наличии оценочной стоимости такого недвижимого имущества и документа об уплате налога в бюджет стороной (сторонами) договора и ежеквартально подает в контролирующий орган по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса информацию о таком договоре, включая информацию о его стоимости и сумму уплаченного налога.

Сумма налога определяется и самостоятельно уплачивается через банковские учреждения:

Лицом, которое продает или обменивает с другим физическим лицом недвижимость, – до нотариального удостоверения договора купли-продажи;

Лицом, в собственности которого находился объект недвижимости, отчужденный по решению суда об изменении владельца и переходе права собственности на такое имущество.

Физическое лицо обязано отразить доход от такого отчуждения в годовой налоговой декларации. В случае несовершения нотариального действия относительно заверения договора купли-продажи недвижимости, по которым уплачен налог, налогоплательщик имеет право на возврат излишне уплаченной суммы налога на основании налоговой декларации, поданной в установленном порядке, и подтверждающих документов о фактической уплате налога.