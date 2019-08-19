Правила налогообложения при продаже недвижимости

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Доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) не чаще одного раза в течение отчетного налогового года жилого дома, квартиры или их части, комнаты, садового дома, а также земельного участка, не превышающего нормы бесплатной передачи, в зависимости от его назначения и при условии пребывания такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет, не облагается налогом.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Условие о пребывании такого имущества в собственности налогоплательщика более трех лет не распространяется на имущество, полученное таким плательщиком по наследству.
Доход от продажи объекта недвижимости определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи, но не ниже оценочной стоимости объекта, рассчитанной органом, уполномоченным осуществлять такую оценку, и зарегистрированной в единой базе данных отчетов об оценке. При обмене объекта недвижимости на другой доход плательщика налога в виде полученной денежной компенсации от отчуждения недвижимого имущества облагается налогом в таком же порядке, как и от продаж.
При проведении операций по продаже объектов недвижимости между физическими лицами нотариус заверяет соответствующий договор при наличии оценочной стоимости такого недвижимого имущества и документа об уплате налога в бюджет стороной (сторонами) договора и ежеквартально подает в контролирующий орган по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса информацию о таком договоре, включая информацию о его стоимости и сумму уплаченного налога.
Сумма налога определяется и самостоятельно уплачивается через банковские учреждения:
Физическое лицо обязано отразить доход от такого отчуждения в годовой налоговой декларации. В случае несовершения нотариального действия относительно заверения договора купли-продажи недвижимости, по которым уплачен налог, налогоплательщик имеет право на возврат излишне уплаченной суммы налога на основании налоговой декларации, поданной в установленном порядке, и подтверждающих документов о фактической уплате налога.
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