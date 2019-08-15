Киберполиция разоблачила похитителей средств со счетов украинцев

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Правоохранители разоблачили участников преступной группы, виновных в похищении средств с банковских счетов граждан Украины.
Об этом сообщает Департамент киберполиции Украины.
“Работники Приднепровского управления киберполиции совместно с детективами полиции Днепропетровщины, по процессуальному руководству прокуратуры Днепропетровской области, разоблачили участников преступной группы в похищении средств с банковских счетов граждан Украины. Обычно это были учителя, работники медучреждений, разнорабочие, поскольку в своих схемах использовали именно их зарплатные карты”, – говорится в сообщении.
Как отмечается, работники киберполиции с участием службы безопасности АО “Альфа-Банк” установили, что в состав группы входило четверо жителей Кривого Рога. А организатором была 40-летняя женщина, которая создала всю преступную схему и координировала действия исполнителей.
“По ее схеме, все факты похищения средств были связаны с деактивацией работы SIM-карты финансового номера клиентов банка (номер, который привязывают к банковскому счету для проверки и проведения операций). Персональные данные граждан для создания дубликата SIM-карты злоумышленники выбирали преимущественно из социальных сетей (фамилия, имя, дата рождения, близкие контакты, телефон и т.д.)”, – сообщили в полиции.
Сообщается, что таким образом имея всю необходимую информацию, сообщники создавали дубликаты, с помощью которых и получали доступ к банковским счетам пострадавших.
В свою очередь, система удаленного управления счетами предоставляла им разрешение на проведение банковских операций без ведома владельцев.
По предварительным данным, преступными действиями группы нанесен ущерб на сумму около 1,5 млн грн; большую часть полученных денег злоумышленники проигрывали в различных онлайн-казино и на спортивных ставках.
По данным полиции, участники группы для удобства и быстрой координации действий даже арендовали офис в Кривом Роге.
Позже в офисе, квартирах участников группы и их автомобилях полицейские провели одновременно восемь санкционированных обысков. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, более тысячи дубликатов SIM-карт, около сотни банковских карточек, оружие и черновые записи.
Следователи квалифицировали происшествие по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Уточняется, что двое подозреваемых задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины, им избрана мера пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога.
Также решается вопрос об объявлении подозрения их сообщникам.
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