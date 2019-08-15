У Зеленского решили сократить количество субсидий

В Украине планируют ввести необлагаемый минимум дохода домохозяйства, что позволит освободить часть украинцев от части налогов и сократить количество субсидиантов, а также других получателей льгот.

Об этом газете «Вести» рассказали в партии «Слуга народа».

Депутат от президентской партии и кандидат на должность главы парламентского Комитета по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Галина Третьякова отметила, что при помощи внедрения дополнительного механизма налогообложения политики хотят бороться с бедностью.

«Главная цель — вернуть деньги в домохозяйства и тем самым отказаться от существующей модели. Предоставляя социальные льготы в том виде, в котором есть сейчас, мы провоцируем разделение домохозяйств. Люди идут на фиктивные разводы и неофициальное трудоустройство ради субсидий. Нам нужно это изменить. Это можно сделать путем внедрения необлагаемого налогом минимума на доходы домохозяйств. То есть чтобы налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимался с домохозяйства, а не с каждого его члена. Плюс установить минимальный необлагаемый барьер. Например, доход семьи с детьми составляет 20 тыс. грн в месяц, и они получают субсидию от государства. Но если ввести необлагаемый налогом доход в сумме 8 тыс. грн, то мы вернули бы семье 19,5% налогов и взносов, которых хватило бы на оплату коммуналки. И им не нужно было бегать за субсидиями», — сказала она.

Третьякова объяснила, что идея состоит в том, чтобы оставлять налог в семье, а не прокручивать его через бюджет, возвращая людям в виде субсидии. По ее словам, подобная модель уже работает в Китае.

Эксперты уверены, что внедрять подобную модель необходимо только с комплексной налоговой реформой.

«Идея хорошая. Ведь существующая система уже давно стала неадекватной. Чего только стоит тот факт, что минимальная зарплата облагается налогом? Это создает социальную несправедливость», — сказал экономист Алексей Кущ.

Как известно, на сегодняшний день необлагаемый минимум дохода установлен в размере 17 грн, также есть необлагаемая социальная льгота (НСЛ) в размере 961 грн — для лиц, чьи доходы составляют менее 3212 грн. Учитывая то, что с 2019 года минимальная зарплата составляет 4173 грн, то применение этой льготы возможно только для определенных категорий населения, которые имеют право на увеличенный размер НСЛ, а также сотрудников, которые работают на неполную ставку.

Экономист Виктор Скаршевский отметил, что нельзя забывать о том, что НДФЛ является одним из основных источников наполнения госбюджета.

«В госбюджете это порядка 20%, а в местных бюджетах — 60%. Таким образом, если предоставить налоговый вычет всем домохозяйствам, это существенно сократит поступления от НДФЛ. Такие решения должны рассматриваться с разных сторон: со стороны увеличения потребления, повышения уровня жизни и снижения доходов бюджета. Нужны детальные расчеты», — подчеркнул эксперт.

Еще одной проблемой в Украине может стать тенизация экономики. По словам экономиста Алексея Куща, очень много людей в Украине получают минимальную зарплату.

«Я встречал статистику, согласно которой 90% директоров наших компаний показывают минимальную зарплату. Поэтому введение необлагаемого минимума может привести к тому, что сборы подоходного налога сократятся очень существенно. И счет уже будет идти на десятки, а то и сотни миллиардов гривен. Поэтому точечными законами проблему не решить. Нужна комплексная программа», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что первым делом нужно определить уровень налоговой нагрузки, который будет стимулировать людей показывать реальный уровень доходов и выводить их из тени.