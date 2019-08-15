В следующем году транзит газа может уменьшиться до 50 миллиардов кубов - НБУ

В Национальном банке предполагают, что в следующем году транзит газа через территорию Украины может сократиться до 50 млрд кубометров.

Об этом во время круглого стола на тему: “Что произойдет с гривной до конца года” сказал заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Сологуб.

“Могут быть несколько сценариев в негативном аспекте. Один сценарий, который есть в нашем базовом – снижение объемов транзита через Украину. В следующем году, мы сейчас закладываем прогноз, что это будет не 80 млрд кубометров газа, как в этом году, а 50 млрд”, – сказал Сологуб.

Как ранее заявлял глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, скорее всего Российская Федерация будет настаивать на заключении с Украиной краткосрочного транзитного контракта сроком до двух лет, пока Северный поток-2 не выйдет на полную мощность. Он пояснил, что необходимость такого контракта обусловлена ​​восьмимесячной отсрочкой запуска “Северного потока-2”, а также временем, необходимым на запуск проекта на полную мощность.

Строительство газопровода “Северный поток-2” из-за проблем с разрешениями Дании может задержаться на восемь месяцев и подорожать на 660 млн евро. Об этом в начале августа сообщали СМИ со ссылкой на письмо компании Nord Stream 2.

На данный момент российский Газпром проложил 70% новой газовой магистрали. Однако с апреля 2017 г. так и не получил разрешения датских властей на прокладку участка с 147 по 175 километр трубопровода в акватории Дании.

Конгресс США рассматривает возможность введения санкций против компаний – участниц проекта, среди которых итальянская Saipem и швейцарская Allseas, чьи трубопрокладные узкоспециализированные судна задействованы в строительстве.