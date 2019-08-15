Ведро меда и бочка дегтя: Данилишин о причинах укрепления гривны

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин высказался относительно роста ВВП и экономического роста в Украине.

“Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 года по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма”, – отметил Данилишин.

Ведро меда и тяжелая бочка дегтя. Падение производства сахара на 33,2% особенно интересно на фоне затяжного снижения цены на сахар, которое отмечалось весь 2018 год и почти всю первую половину этого года. Вероятно, были пройдены какие-то условные равновесные точки, о чем свидетельствует рост цен на сахар в июле текущего года по сравнению с июлем прошлого года на 6,5%.

“Однако куда тревожнее падение на 46,7% производства электродвигателей, генераторов и трансформаторов, на 35,6% электрораспределительной аппаратуры, на 35,3% аккумуляторных батарей. На 26,4% за январь-июнь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 снизилось производство электроосветительного оборудования, на 26,5% – производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Производство узлов, деталей и агрегатов для автотранспортных средств, логично, тоже значительно уменьшилось – на 27,5%”, – комментирует председатель Совета.

Причины роста экономики

Первая – рост розничного товарооборота: на 10,3% январь-июнь текущего года к соответствующему периоду 2018 года и на 7,8% во II квартале 2019 года по сравнению со II кварталом прошлого года. В немалой степени это связано с ростом доходов населения. По итогам июня номинальная средняя зарплата выросла на 8,1% в годовом измерении. Однако достаточно длительный период роста зарплат, который наблюдается в нашей стране, указывает на то, что без повышения производительности и эффективности труда повышение зарплат может затормозиться, если и вовсе не прекратиться. Тем более, что одной из причин роста зарплат является массовая трудовая миграция, потенциал которой, вероятно, подошел к порогу.