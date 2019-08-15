По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,205 млн и 28,974 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 27), максимальный курс продажи доллара 25,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,19-25,20 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 56,179 млн грн, которые распределились следующим образом:

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:25,3000 – 2 22225,2300 – 10 00025,2000 – 5 00025,1800 – 36 00025,1800 – 27 00025,1800 – 120 00025,1800 – 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

25,1700 – 10 000

25,1800 – 20 000

25,1800 – 10 000

25,1900 – 20 000

25,1900 – 30 000

25,1900 – 25 000

25,2000 – 10 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2572 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1682 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.