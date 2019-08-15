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По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (27,205 млн и 28,974 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (40 и 27), максимальный курс продажи доллара 25,35 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,19-25,20 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 67 активных заявок по доллару на сумму 56,179 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,1700 – 10 000
25,1800 – 20 000
25,1800 – 10 000
25,1900 – 20 000
25,1900 – 30 000
25,1900 – 25 000
25,2000 – 10 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,2572 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1682 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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