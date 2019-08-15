Нацбанк объяснил укрепление гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Укреплению гривны в этом году способствовал ряд факторов.
Об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Сологуб во время круглого стола, организованного Finclub.
Читайте также: До конца года курс гривны существенно не снизится – банкиры
“Первый фактор – поведение нерезидентов. Мы видим увеличение спроса нерезидентов на украинские ОВГЗ. Вложения нерезидентов на сегодня составляют около 92 млрд грн”, – сказал Сологуб.
По его словам, интерес нерезидентов к украинским ценным бумагам – не краткосрочное явление.
Подобный спрос со стороны нерезидентов объясняется фактором улучшения доступа к украинскому рынку, после того как международный депозитарий Cleаrstream открыл свой счет в депозитарии НБУ. Это упростило доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг.
“Вторая причина укрепления гривны – нормальная макроэкономическая ситуация в Украине, умноженная на адекватную монетарную и фискальную политику”, – отметил заместитель председателя правления Нацбанка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созыве14 ч. назад - 2612 17
Украина и Израиль вводят экономический безвиз - Гройсман9 ч. назад - 1121 4
Некторые водители должны будут получить дополнительные права2 ч. назад - 2417 3
Альфа-Банк Украина ко Дню Независимости дарит кэшбэк и скидку на кредит наличными7 ч. назад - 1141 2
Советник Зеленского предлагает разделить Нафтогаз и Укрзализныцю5 ч. назад - 412 2
Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней торговли повлияло на курс доллара13 ч. назад - 4181 2
Разумков рассказал, какие будут зарплаты у депутатов в новом созыве14 ч. назад - 2612 17
Некторые водители должны будут получить дополнительные права2 ч. назад - 2417 3
Ведро меда и бочка дегтя: Данилишин о причинах укрепления гривны7 ч. назад - 1935
До 100 тыс. евро в гривневом эквиваленте: ФГВФЛ о планах возмещения по вкладам6 ч. назад - 1787 1
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг СолнцаВчера, 14:10 - 639
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 1921 3
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 8731 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1380
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1772