Нацбанк объяснил укрепление гривны

Укреплению гривны в этом году способствовал ряд факторов.

Об этом заявил заместитель председателя правления НБУ Дмитрий Сологуб во время круглого стола, организованного Finclub.

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“Первый фактор – поведение нерезидентов. Мы видим увеличение спроса нерезидентов на украинские ОВГЗ. Вложения нерезидентов на сегодня составляют около 92 млрд грн”, – сказал Сологуб.

По его словам, интерес нерезидентов к украинским ценным бумагам – не краткосрочное явление.

Подобный спрос со стороны нерезидентов объясняется фактором улучшения доступа к украинскому рынку, после того как международный депозитарий Cleаrstream открыл свой счет в депозитарии НБУ. Это упростило доступ иностранных инвесторов к украинскому рынку ценных бумаг.

“Вторая причина укрепления гривны – нормальная макроэкономическая ситуация в Украине, умноженная на адекватную монетарную и фискальную политику”, – отметил заместитель председателя правления Нацбанка.