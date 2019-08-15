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Сколько премий дадут военным ко Дню Независимости

Сколько премий дадут военным ко Дню Независимости

Военные получат ко Дню Независимости премии. Соответствующий приказ во вторник, 20 августа, подписал министр.

Об этом написал министр обороны Степан Полторак на своей странице в фейсбуке.

Размер премии – 1-2 тыс. гривен.

“Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. гривен, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке – по 2 тыс. гривен”, – написал Полторак.

Справка Finance.ua

  • С 1 мая выросли размеры вознаграждений за участие в операции объединенных сил на Донбассе военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения.
По материалам Finance.UA
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