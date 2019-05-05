В Украине выросли зарплаты военных

С 1 мая выросли размеры вознаграждений за участие в операции объединенных сил на Донбассе военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения.

Такой приказ подписал министр обороны Степан Полторак.

Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах, выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов.

Минимальное денежное обеспечение военнослужащего-контрактника, который привлечен к участию в Операции объединенных сил – на первой линии 27,3 тыс. грн.

В других районах проведения операции – 16,8 тыс. грн.

Командир взвода на первой линии – от 31,1 тысячи гривен

Командир батальона на первой линии – от 35,5 тысячи гривен.

Кроме того, командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать – 42 тыс. грн, а в других районах проведения операции – 31,5 тысячи гривен.