В Украине выросли зарплаты военных

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С 1 мая выросли размеры вознаграждений за участие в операции объединенных сил на Донбассе военнослужащим, находящимся на линии боевого соприкосновения.
Такой приказ подписал министр обороны Степан Полторак.
Указанное повышение происходит в плановом порядке в пределах, выделенных в 2019 году в госбюджете средств на содержание Вооруженных сил по направлению расходов на выплату денежного довольствия военнослужащим и не требует дополнительного выделения бюджетных средств или перераспределения с других статей расходов.
Кроме того, командир бригады, который выполняет задачи на линии боевого соприкосновения, будет получать – 42 тыс. грн, а в других районах проведения операции – 31,5 тысячи гривен.
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