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Компании должны ставить социальную ответственность выше прибыли - бизнес США

Компании должны ставить социальную ответственность выше прибыли - бизнес США

Корпорации США должны нести ответственность за предоставление экономической выгоды для всех, а не только для их инвесторов.

Об этом говорится в заявлении группы гендиректоров ведущих американских компаний Business Roundtable.

Отмечается, что заявление подписали руководители более 180 американских компаний, включая гендиректоров Amazon, American Airlines (крупнейшей авиакомпании в мире) и JPMorgan Chase (крупнейший банк США).

Документ противостоит мнению, распространявшемуся 30 лет, о существовании корпораций для обслуживания акционеров.

“Понятие об обслуживании акционеров руководило каждым важным бизнес-решением – от того, сколько получает генеральный директор, до того, инвестирует ли компания в своих работников, увольняет ли их”, – пишет Reuters.

Заявление обнародовали на фоне призывов к большей корпоративной ответственности. В нем говорится о пяти обязательствах, включая вложение средств в работников, обеспечение справедливой зарплаты, инвестирование в поддержку общин и защиту окружающей среды.

По материалам Економічна Правда
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