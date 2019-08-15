В МЭРТ назвали отрасли, в которых прогнозируют наибольшую нехватку специалистов

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По оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда в следующем году составит 399,57 тыс. человек.
В каких сферах наблюдается наибольшая потребность в кадрах, сообщили в Минэкономразвития в ответ на запрос УНН.
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По оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда составит:
Наибольшая потребность в 2019 году ожидается в промышленности (95,49 тыс. человек), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (72,8 тыс. человек), строительстве (68,33 тыс. человек), государственном управлении и обороне , обязательном социальном страховании (25,26 тыс. человек).
В 2022 году сохранится тенденция к наибольшему росту в промышленности – до 100,23 тыс. человек, в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – до 78,22 тыс. человек, а также в строительстве – до 75,27 тыс. человек.
Потребность в сельском, лесном хозяйстве и рыбном хозяйстве в 2022 году увеличится относительно потребности в 2019 году – до 26,03 тыс. человек.
Государственному управлению и обороне, обязательному социальному страхованию в 2019 году потребуется около 25,26 тыс. человек, в 2020 году потребность уменьшится до 24,94 тыс. человек, а в 2022 году вырастет до 29,46 тыс. человек.
Потребность в работниках сферы здравоохранения и предоставлении социальной помощи составит в 2019 году около 13,77 тыс. человек, а в 2022 году составит 17,69 тыс. человек.
Потребность в области информации и телекоммуникаций иметь тенденцию к росту – от 7,54 тыс. человек в 2019 году до 14,67 тыс. человек в 2022 году.
Виды экономической деятельности, в частности, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности; образования; временного размещения и организации питания; финансовой и страховой деятельности; деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания; профессиональной, научной и технической деятельности; операций с недвижимым имуществом; искусства, спорта, развлечений и отдыха и других в 2019 году потребуют в целом 80,11 тыс. человек.
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