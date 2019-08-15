В МЭРТ назвали отрасли, в которых прогнозируют наибольшую нехватку специалистов

По оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах и ​​рабочих кадрах на рынке труда в следующем году составит 399,57 тыс. человек.

В каких сферах наблюдается наибольшая потребность в кадрах, сообщили в Минэкономразвития в ответ на запрос УНН.

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По оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах и ​​рабочих кадрах на рынке труда составит:

в 2019 около 385,06 тыс. человек,

в 2020 году – 399,57 тыс. человек,

в 2021 году – 413,77 тыс. человек,

в 2022 году – 442,54 тыс. человек.

Наибольшая потребность в 2019 году ожидается в промышленности (95,49 тыс. человек), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (72,8 тыс. человек), строительстве (68,33 тыс. человек), государственном управлении и обороне , обязательном социальном страховании (25,26 тыс. человек).

В 2022 году сохранится тенденция к наибольшему росту в промышленности – до 100,23 тыс. человек, в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – до 78,22 тыс. человек, а также в строительстве – до 75,27 тыс. человек.

Потребность в сельском, лесном хозяйстве и рыбном хозяйстве в 2022 году увеличится относительно потребности в 2019 году – до 26,03 тыс. человек.

Государственному управлению и обороне, обязательному социальному страхованию в 2019 году потребуется около 25,26 тыс. человек, в 2020 году потребность уменьшится до 24,94 тыс. человек, а в 2022 году вырастет до 29,46 тыс. человек.

Потребность в работниках сферы здравоохранения и предоставлении социальной помощи составит в 2019 году около 13,77 тыс. человек, а в 2022 году составит 17,69 тыс. человек.

Потребность в области информации и телекоммуникаций иметь тенденцию к росту – от 7,54 тыс. человек в 2019 году до 14,67 тыс. человек в 2022 году.

Виды экономической деятельности, в частности, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности; образования; временного размещения и организации питания; финансовой и страховой деятельности; деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания; профессиональной, научной и технической деятельности; операций с недвижимым имуществом; искусства, спорта, развлечений и отдыха и других в 2019 году потребуют в целом 80,11 тыс. человек.