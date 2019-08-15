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Фонд гарантирования на прошлой неделе продал активы банков на 167 миллионов

Фонд гарантирования на прошлой неделе продал активы банков на 167 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе продал активы 19 ликвидируемых банков на 167,42 млн грн.

Об этом сообщает пресс служба Фонда гарантирования.

“В течение прошедшей недели (12-16.08.2019) состоялась продажа активов 19 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 167,42 млн грн”, – говорится в сообщении.

Из них на сумму 124,20 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 41,83 млн грн – по реализации основных средств банков. Кроме того 14,38 тыс. грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 1,02 млн грн от реализации дебиторской задолженности, 0,49 тыс. грн от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, 286,52 тыс. грн. от реализации монет и банковских металлов, 73,63 тыс. грн продажи других активов (недостачи, бланки и т.д.).

Как сообщал Укринформ, Фонд гарантирования вкладов физических лиц на прошлой неделе планировал продать активы ликвидируемых банков на 3,98 млрд грн.

Между тем на текущей неделе Фонд гарантирования вкладов физических лиц планирует продать активы банков, находящихся в управлении Фонда, на 4,79 млрд грн.

Из них на сумму 3 043,73 млн грн выставлены права требования по кредитам, и на сумму 951,27 млн грн – недвижимое имущество, земельные участки и другие основные средства банков. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками торговаться за 62,48 млн грн и ценные бумаги на сумму 729,53 млн грн.

По материалам УКРИНФОРМ
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