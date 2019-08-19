Нейросеть будет выявлять фейковые новости, написанные искусственным интеллектом

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Команда исследователей из Вашингтонского Университета и Алленского института искусственного интеллекта разработала новую нейросеть Grover. Она предназначена для изучения и выявления фейковых новостей, написанных искусственным интеллектом.
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Grover может по заголовку сгенерировать убедительный, но фальшивый текст, говорится на сайте Алленського института искусственного интеллекта.
«Сейчас фейковые новости пишут люди, но недавно внедренная технология, основанная на нейронных сетях, дает возможность генерировать фейки. Нашей целью является надежное обнаружение этой “нейронной фейковой новости”, чтобы ее вред был минимизирован», – отметили разработчики искусственного интеллекта.
Grover учили на 120 гигабайтах реальных новостных статей, она может определить подделку с точностью более 92%.
Также разработчики научили нейросеть писать собственные фейковые новости. Для этого нужно написать заголовок и название ресурса, Grover скопирует стиль издания и сделает материал.
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