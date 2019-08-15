Экономист рассказал, как негативное сальдо внешней торговли повлияло на курс доллара

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На соотношение курса гривны и доллара США в третьей декаде августа сильно повлияло негативное сальдо внешней торговли.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Всеволод Степанюк.
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«Что больше влияет на уровень доллара – например, негативное сальдо внешней торговли, почти на 50% больше, чем за тот же период прошлого года. Мы тратим денег в валюте больше, чем поступает в страну. Украина покупает намного больше товара в долларовом выражении, чем продает. И это дефицит торговли в этом году растет очень большими темпами. Кстати, не в последнюю очередь благодаря укреплению курса», – сказал эксперт.
В.Степанюк добавил, что гривна не могла длительное время укрепляться за счет искусственных стимулирующих факторов.
«Несколько месяцев в Украине национальная валюта искусственно укреплялась, но на макроуровне ситуация в экономике продолжала ухудшаться. Именно объективные экономические процессы говорят о том, что гривна должна девальвировать. А то, что она себя так вела полгода-год, это чистая спекуляция, которая не имеет ничего общего с реальной экономикой», – считает экономист.
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