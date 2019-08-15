Украина договорилась об импорте 1,5 миллиарда кубов газа из Румынии

С 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд куб. м газа в год.

Об этом сообщает пресс-служба “Укртрансгаза”.

«Укртрансгаз» и «Молдовагаз», совместно с операторами ГТС других стран, согласовали необходимые технические решения для создания новых импортных мощностей на базе системы Трансбалканских трубопроводов по направлению «юг-север».

Отмечается, таким образом планируется осуществить диверсификацию маршрутов поставок газа в Украину в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2019/2020.

«Ожидается, что уже 1 января 2020 года будет создана постоянная мощность для импорта из Румынии объемом 1,5 млрд куб. м газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины. Транспортировка голубого топлива от точки Исакча-1 – Орловка будет проходить по магистральному газопроводу «Раздельная – Измаил» и «Шебелинка – Днепропетровск – Кривой Рог – Измаил», – говорится в сообщении.

В мае 2018 года «Укртрансгаз» провел оценку спроса на входные мощности в Украину из Румынии и подтвердил экономическую целесообразность создания таких мощностей на трансбалканском маршруте.