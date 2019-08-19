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Nokia выпустит обновлённую версию знаменитой кнопочной «раскладушки»

Nokia выпустит обновлённую версию знаменитой кнопочной «раскладушки»

Бренду Nokia уже доводилось вдыхать вторую жизнь в классические телефоны, и вскоре их список пополнит ещё одно устройство. На очереди — ремейк популярной в конце прошлого десятилетия кнопочной модели 2720, обновлённая версия которой получит не только актуальный дизайн, но и «прокачанную» аппаратную часть.

В базе данных китайского регулятора 3C появился новый телефон Nokia с кодовым номером TA-1170 — по данным портала NokiaPowerUser, речь о Nokia 2720, которая в дополнение к прежним возможностям получит способность работать в мобильных сетях четвёртого поколения.

В следующем месяце исполнится ровно десять лет с момента релиза оригинальной модели. Представители бренда ранее подтвердили, что представят новинку на выставке IFA в Берлине 5 сентября — хотя и не объявили, какую именно.

Nokia 2720 образца 2009-го оснащался 1,8-дюймовым цветным дисплеем с разрешением 120х160 пикселей. Второй монохромный экран диагональю 1,36 дюйма с разрешением 128х160 пикселей размещался на внешней части корпуса. В списке прочих спецификаций оригинального устройства — камера с разрешением сенсора 1,3 мегапикселя, модуль Bluetooth 2.0, 2,5-мм аудиоразъём, FM-радио и аккумулятор ёмкостью 860 мАч.

По материалам internetua.com
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