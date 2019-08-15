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93% акций Укртелекома арестованы за долги перед Ощадбанком

93% акций Укртелекома арестованы за долги перед Ощадбанком

Исполнительная служба арестовала почти 93% акций Укртелекома за долги ООО «ЕСУ» (владелец пакета акций Укртелекома) перед Ощадбанком.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

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Ощадбанк взыскал задолженность в судебном порядке, поскольку ОООЕСУ” не осуществило погашение облигаций и не уплатило начисленный купонный доход в установленные проспектом эмиссии сроки.

Судебные процедуры продолжались почти два года. При этом ООО «ЕСУ» пыталось в судебном порядке получить рассрочку исполнения решений судов, однако Верховный Суд признал обоснованной позицию Ощадбанка, и рассрочка была отменена.

Арестованные акции Укртелекома должны быть проданы в процедуре исполнительного производства с публичных торгов для погашения долгов ООО «ЕСУ» перед банком в размере почти 1,8 млрд грн.

По материалам Ощадбанк
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